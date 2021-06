32-jarige verdachte in gevangenis Roermond opgepakt voor liquidatiepoging Sittard

Op die 12e september werd de 38-jarige Roermondenaar Anthy P. beschoten op een parkeerplaats aan de Bradleystraat in Sittard. De man raakte daardoor zo ernstig gewond dat hij sindsdien invalide is en in een rolstoel zit. De woensdag aangehouden man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de aanslag en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Van de zes aangehouden verdachten zitten er nog vier vast. Twee werden eerder in vrijheid gesteld. Zij blijven wel verdachte.

Anthy P. stond onlangs terecht voor de rechtbank in Maastricht op verdenking van criminele activiteiten voor de Bandidos in Limburg. De rechtbank velt op 9 juli een uitspraak in diens zaak.

Volgens het slachtoffer zou hij onder valse voorwendsels naar de parkeerplaats in Sittard zijn gelokt, waar hij vervolgens beschoten werd.