Bouw politiebureau vertraagd door broedende vogel

Deze maand had de eerste steen gelegd moeten worden, maar dat gaat niet door. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Een broedend vogeltje - de kleine plevier - zorgt voor maandenlange vertraging van de bouw van het nieuwe politiebureau Zeeburg/IJburg in Amsterdam. Dat tot frustratie van de politieagenten die daar werkzaam zijn: het dichtstbijzijnde politiebureau is nu in de Javastraat in Oost.