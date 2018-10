Vreemdgaan is de doodsteek van je relatie

Ja

'De ellende weegt echt niet op tegen het genot'

Sylvia van der Spek is relatiecoach, relatietherapeut en single-coach en beantwoordt elke week op VROUW.nl prangende vragen op liefdesgebied.

“Vreemdgaan brengt meestal heel veel teweeg. De meeste koppels hebben de afspraak monogaam te blijven. Als dat niet gebeurt, zijn mensen heel verdrietig omdat ze de ander niet meer kunnen vertrouwen. Ook voor de vreemdganger kan het op twee manieren problemen opleveren. Als je het vertelt, doet het de ander veel verdriet en als je het niet vertelt, word je zelf door schuldgevoel verteerd. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar geen last van hebben, maar zelfs dan heeft het uiteindelijk invloed op de relatie. Als je met het vreemdgaan blijft doorgaan, is de kans groot dat je een keer verliefd wordt op een ander. En waarom gaan mensen vreemd? Bij verreweg de meeste vreemdgangers is er iets mis in de relatie. Er is bijvoorbeeld al lange tijd geen intimiteit meer, kinderen eisen de aandacht op, ze zijn elkaar uit het oog verloren…Vaak willen koppels er na het vreemdgaan nog wel samen voor gaan, maar lukt het niet om eroverheen te stappen."

Nee

'Door een slippertje kan een sterkere relatie ontstaan'

Michelle van den Berghe is relatiedeskundige en helpt via haar website Liefdesverdriet.nl mensen bij het verwerken van liefdesverdriet en het terugwinnen van een ex.

“Vreemdgaan hoeft zeker geen reden te zijn om er meteen een punt achter te zetten. Want wat zegt het werkelijk over de kwaliteit van je relatie? Er zijn relaties waarbinnen partners van elkaar weten dat ze vreemdgaan, die sterker en inniger zijn dan relaties waarbinnen dat niet gebeurt. En er zijn mensen die een sterke behoefte aan seks met anderen blijven houden, ondanks dat ze hun partner liefhebben en respecteren. Hoe gekwetst ook, diep van binnen willen zowel de ‘bedrogene’ als de ‘bedrieger’ vaak niets liever dan de relatie herstellen. Belangrijk is dat je ook als ‘bedrogene’ erkent dat je zelf een verantwoordelijkheid hebt als de ander is vreemdgegaan. Aan het begin van je relatie zal je als partners moeten bepalen wat je voor ogen hebt: wat verwacht je van elkaar, wat kun je elkaar geven en waarom heb je voor elkaar gekozen? Het is van groot belang dat je dezelfde waarden nastreeft en daarover blijft praten. Dat je weet waar de (seksuele) grenzen liggen en dat je ook voor voldoende quality time met elkaar zorgt. Vreemdgaan kan ook positief uitpakken. Door een enkel slippertje kan er zelfs een sterkere, gezondere relatie ontstaan, juist omdat er nu gepraat móet worden."

De complete meningen van Sylvia en Michelle kun je lezen in VROUW magazine 9.

