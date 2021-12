Gezondheidsraad pareert kritiek De Jonge: al in september geadviseerd boosters voor te bereiden

De eerste boosterprikken worden gezet. Ⓒ ANP / Sander Koning

DEN HAAG - De Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te bereiden. Dat zegt een woordvoerder in reactie op kritiek van coronaminister Hugo de Jonge, die woensdag in de Tweede Kamer naar de raad verwees voor de vraag waarom het toedienen van boosterprikken zo traag gaat. De raad blijft erbij dat er in september nog geen medisch-wetenschappelijke aanleiding was om te beginnen met boosters.