Jaarlijks zwaartepunt Meivakantie begint: vrijdag flitsmarathon langs Europese wegen

Nederlanders die in de meivakantie in de auto stappen voor een tripje naar het buitenland, doen er goed aan extra op te letten voor flitsers. Deze vrijdag is het zwaartepunt van de jaarlijkse ’Europese flitsmarathon’, meldt het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol. Een week lang, van 17 tot 23 april, wordt er extra gecontroleerd in veel Europese landen.