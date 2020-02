Minister Bijleveld ’undercover’ tijdens carnaval

Limburger Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken, nam vrijdag in een video al tijdelijk afscheid van het Binnenhof. „Tot en met dinsdag ben ik afwezig. Heb je me nodig kom dan verkleed naar D’n Tuutekop”, grapt de CDA’er op Instagram.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en Kamerlid Thierry Aartsen zijn traditiegetrouw te vinden in Breda. Bewijsmateriaal op sociale media ontbreekt nog. In Maastricht wemelde het van de CDA’ers bij de sleuteloverdracht. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) uit het katholieke Volendam en de (protestantse) vice-premier Hugo de Jonge deden vrolijk mee in de polonaise.

Boven de rivieren zijn er carnavalsbolwerken in onder meer de Bollenstreek en natuurlijk in Twente. De ‘hoofdstad’ van het carnaval in Overijssel is Oldenzaal. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is van de partij met de bijna onherkenbare defensieminister Ank Bijleveld, die de provincie goed kent als voormalig commissaris van de Koning.

SP-leider Lilian Marijnissen moest zaterdag nog werken op een partijbijeenkomst, maar in haar hoofd was ze al in carnavalssferen. De oproep van actiegroep KOZP om ‘racisme’ op te sporen tijdens het verkleedfeest viel bij haar niet in goede aarde. Zeker niet toen ze er achter kwam dat de club naar ‘haar’ Oss gaat.

„De actiegroep in Oss ‘onherkenbaar monitoren’ of er tijdens carnaval mensen met een indianentooi rondlopen. Ik denk niet dat iemand in Oss zich hier wat van aantrekt”, voorspelt de socialist op Twitter. „Bij carnaval mag alles en iedereen op de hak worden genomen.”