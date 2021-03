Gestreste coronaknarsers bezetten de tandartsstoel: ’Patiënten hebben soms meerdere gave kiezen doormidden gebeten’

„Knarsen en klemmen zijn uitingen van stress. We signaleren een toename.” Ⓒ Unsplash

HILVERSUM - Geen oog dicht doen omdat je partner in bed de ramen uit de kozijnen knarst. Het is een onverwachte bijwerking van de pandemie. Tandartsen zien veel meer coronaknarsers met gebroken kiezen en kronen in hun stoel.