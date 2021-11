Haagse bronnen: kabinet nog in diepe twijfel over coronakoers

Dat advies was niet eenduidig, zo melden bronnen bij het kabinet. Duidelijk is dat de huidige maatregelen niet genoeg effect hebben om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen en de zorg te ontlasten. De vorige week aangekondigde aanscherpingen, zoals de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, het hoger onderwijs en niet-essentiële winkels, kunnen nog niet worden ingevoerd omdat de wetswijziging nog tijd vergt.

„Er moet iets anders gebeuren”, concludeert een betrokkene. Daarbij liggen ’alle maatregelen op tafel die de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgeprobeerd’. Voor de hand ligt een aangescherpt advies om thuis te werken, van ’de helft van de tijd’ naar ’werk thuis tenzij niet mogelijk’. Ook wordt weer naar de horeca gekeken. Cafés en restaurants kunnen te maken krijgen met beperkte sluitingstijden, verplichte plaatsing van gasten, waarmee spontaan rondlopen passé zou zijn en daarmee ook dansen.

Coronapas

Wat zeker gaat gebeuren, is de uitbreiding van de coronapas naar dierentuinen en pretparken.

Het Outbreak Management Team heeft woensdagavond meerdere scenario’s uitgewerkt, waarover het kabinet zich donderdag buigt. Tijdens de vier uur durende vergadering in het Catshuis zijn premier Rutte en ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (Volksgezondheid) er niet uitgekomen. Zij praten donderdagavond vanaf zeven uur verder. Het besluit wordt vrijdagochtend verwacht, waarna in de avond Rutte en De Jonge een persconferentie geven.

’Op de tanden bijten’

Experts vinden dat er hard ingegrepen moet worden. ,,We zullen nu even op onze tanden moeten bijten”, vindt viroloog Bert Niesters. ,,En dan niet voor twee weken, wat geadviseerd wordt, maar voor vier weken. Want het is beter voor het draagvlak om eventueel eerder weer maatregelen te versoepelen dan dat je na twee weken moet zeggen dat de maatregelen toch langer duren. Aflasten van grote evenementen is inderdaad onvermijdelijk. Verplicht thuiswerken en handhaaf extra op de plekken die nog wel open zijn en waar je met een QR-code werkt. Het lijkt mij eveneens verstandig om de scholen te sluiten, omdat daar ook een behoorlijk deel van de besmettingen vandaan komt. Bioscopen en theaters kun je met goede ventilatie misschien wel open houden, maar dan zou je een mondkapje kunnen vragen.”

Testen en thuis blijven

Zijn collega Ab Osterhaus vindt scholensluiting nog te ver gaan, maar is wel van mening dat er een intensief testbeleid moet worden ingesteld. ,,Test kinderen gewoon twee keer in de week voordat ze naar school gaan, zodat ze bij een positieve test thuis kunnen blijven.”

Hij is ook voorstander van het afgelasten van evenementen. ,,De plekken waar de meeste mensen bij elkaar komen, vormen toch het grootste risico. We zien zowel dat er nog meerdere ongevaccineerden zijn als dat de bescherming van de vaccins langzaam afneemt.”

2G

In andere sectoren kan invoering van het 2G-systeem wat Osterhaus betreft nog een laatste stap zijn om een totale lockdown te voorkomen. ,,Als je enkel mensen binnenlaat die gevaccineerd of genezen zijn, voorkom je dat er ongevaccineerden rondlopen, die superspreaders kunnen zijn. Natuurlijk sluit je daarmee mensen buiten. Maar uiteindelijk geldt nog steeds dat niemand zich hoeft te laten vaccineren, alleen dat daar anders minder vrijheden tegenover staan.”

Hij denkt zeker dat in kroegen een 2G-systeem effectiever is dan het vervroegen van sluitingstijden of het invoeren van vaste zitplaatsen. ,,Mensen houden zich daar toch niet aan.” Om die reden vraagt hij zich ook af of het maken van een verplichting van de anderhalve-meterregel echt zijn vruchten zou afwerpen. ,,Het kan nooit kwaad, maar elke maatregel is zo goed als het te handhaven is.”

Na ongeveer drie weken zou je dan moeten zien wat het effect is, stelt Osterhaus. ,,Ingrijpen is echt hard nodig, want de zorg raakt nu echt overbelast. En mensen met andere gezondheidsklachten moeten langer wachten, wat ook schade veroorzaakt.”

Besmettingen beheersbaar maken

Niesters vindt vooral dat het kabinet helderder moet communiceren over welk streefgetal het qua aantallen besmettingen wil bereiken. ,,Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat als je op 2500 uitkomt dat beheersbaar is. De conclusie is nu echter dat het kabinet het uit de hand heeft laten lopen en als consequentie harder moet ingrijpen.”