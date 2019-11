Mogelijke doorbraak in moordzaak journaliste Malta

Het zou gaan om de tussenpersoon tussen het brein achter de aanslag op de journaliste en degenen die de moord daadwerkelijk uitvoerden. De krant The Times of Malta bericht dat de regering overweegt de verdachte amnestie aan te bieden in ruil voor zijn medewerking.

Onderzoeksjournaliste Galizia hield een blog bij over corruptie in de eilandenstaat. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven. Dat leidde tot geschokte reacties. De vermeende tussenpersoon zou volgens de krant zijn opgepakt toen de autoriteiten optraden tegen een groep die zich bezighield met witwassen.