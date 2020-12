Taakstraf en strafblad voor coronatest-vervalser ’met spijt’

Premium Buitenland

Alles open en bijna geen corona, Taiwan kreeg het wél voor elkaar

Het waren de duurste acht seconden van zijn leven, maar de Taiwanese autoriteiten waren onverbiddelijk. De Filipijnse gastarbeiders moest de boete van 2857 euro betalen, omdat hij het even had gewaagd een stap over de drempel van zijn quarantinekamer te zetten.