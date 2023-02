Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland en België slaan handen ineen tegen drugscriminelen: ’We spelen nu hoofdrol in handel’

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een geheim trainingscentrum van de politie, waar agenten leren drugslabs op te sporen en ontmantelen. Ⓒ Rutger Rog

Na een recordaantal drugsvondsten proberen Nederland en België het tij te keren in de strijd tegen meedogenloze drugscriminelen. De Europese megahavens van Rotterdam en Antwerpen moeten daarom worden omgetoverd in beveiligde gebieden waar verdovende middelen niet langer massaal kunnen binnenkomen. „We spelen nu de hoofdrol in de handel”, verzucht minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid).