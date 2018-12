Wij vrouwen willen vaker seks!

Het lijkt er wel op volgens de opvallende cijfers in de seksenquête onder lezeressen van het blad VROUW. Want ook al hebben we gemiddeld één keer per week seks met onze partner: een groot deel van onze lezeressen (23%) vindt dat te weinig. Over het algemeen vreeën ze namelijk vroeger vaker (31% veel vaker en 47% iets vaker). En maar liefst 22% vond seks met een eerdere partner beter.

Pret in bed

We geven ons seksleven gemiddeld een 7 en dat is op zich een ruime voldoende. Maar als het om zoiets belangrijks gaat als pret in bed, is het geen cijfer om heel opgewonden van te raken. Zit ons seksleven in het slop? Is de lustpil voor vrouwen de beste uitvinding sinds het wiel? Of vinden we seks gewoon niet zo belangrijk? Honderden VROUW-lezeressen (tussen de 18 en 67 jaar) geven in VROUW magazine 4 dat as vrijdag verschijnt een intiem kijkje tussen de lakens.

George Clooney

Maar liefst 36% van de vrouwen fantaseert weleens over seks met een ander dan hun eigen man. Bovenaan staat nog steeds Nespresso-man George Clooney als favoriete bedpartner. De tweede plaats zouden VROUW-lezeressen zich graag tegen het strakke danslijf van Jan Kooijman vlijen. En als derde laat de ruwe bolster van Barry Atsma onze VROUWenharten sneller kloppen. Daarentegen staat Emile Ratelband met stip op nummer één van de mannen met wie we het nooit zouden willen doen.

Meer seksfeitjes

35% heeft meerdere keren per week seks

Aan de andere kant doet 12% ‘het’ bijna nooit

28 % doet weleens ‘alsof’

18% vindt dat het wel wat langer mag duren allemaal

Ondanks alles voelt maar liefst 85% zich bemind door de partner

Killing voor het libido? Een slechte hygiëne en sokken dragen in bed

