Celstraffen voor Vietnamezen in zaak dodentruck Engeland

Een van de slachtoffers was de 19-jarige Bui Thi Nhung. Ⓒ AP

HANOI - In Vietnam zijn maandag vier mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 tot 7,5 jaar voor betrokkenheid bij de dood van 39 Vietnamese migranten die omkwamen in een koelvrachtwagen in Engeland.