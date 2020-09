Cocaïnenetwerk opgerold met 20 arrestaties, ook in Nederland

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Na vijf jaar onderzoek naar een Albanees cocaïnenetwerk zijn deze week twintig arrestaties verricht in Europa en Dubai, in Nederland zijn twee verdachten opgepakt. Bij de operatie op dinsdag waren tien landen betrokken. Volgens Europol is hiermee het Albanese cocaïnenetwerk Kompania Bello opgerold, een van de meest actieve netwerken voor cocaïnehandel in Europa.