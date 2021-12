Minder positieve coronatests, opnames en doden, R-getal daalt ook

Volgens het RIVM geven minder mensen door dat ze corona-achtige klachten hebben. Dat kan via de site Infectieradar.nl. Daarnaast maken minder mensen een afspraak om zich te laten testen bij de GGD. Die locaties voerden vorige week ruim 620.000 testen uit, tegen bijna 670.000 een week eerder.

Het RIVM registreerde afgelopen week 147.982 positieve tests, tegen ongeveer 155.000 in de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen week waren de klachten van 1998 mensen zo erg dat ze op een verpleegafdeling of intensive care belandden. Dat is bijna 7 procent minder dan een week eerder, toen er (na correctie) 2145 opnames waren. Van de 1998 opgenomen mensen kwamen er 343 op een intensive care te liggen, tegen 375 een week eerder.

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 356 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Ook dat is een daling ten opzichte van een week eerder, toen er 367 meldingen van sterfgevallen waren. Het zijn vooral 50-plussers, maar er is ook een twintiger bij.

R-getal

Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,95. Dat is het laagste niveau sinds half september, voor het begin van de huidige golf. Het geeft aan dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

Het RIVM komt elke dinsdag met een update over de stand van de epidemie. Die cijfers verschijnen nu voor de 75e keer.