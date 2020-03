Rechtspraak op tandvlees

Dat zegt de hoogste van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, op basis van een interne analyse die door het OM is gemaakt. Hij maakt zich grote zorgen over het vastlopen van de strafrechtketen.

„Dit is heel slecht, Het is voor slachtoffers en verdachten nauwelijks uit te leggen en een slecht signaal richting de maatschappij”, zegt voorzitter van het college van procureurs-generaal. Van der Burg benadrukt dat het geen verwijt aan de rechtspraak is, maar een ’gezamenlijk probleem’. Slachtofferhulp Nederland reageert onthutst.

Tot de 22.700 zaken waarvoor volgens de prognose dit jaar geen rechters beschikbaar zijn, behoren 2200 strafzaken van de meervoudige kamer waarbij het OM minimaal een jaar cel eist, zoals drugs- en geweldszaken. Oorzaken van de enorme tekorten zijn bezuinigingen binnen de rechtspraak en complexer geworden strafzaken.