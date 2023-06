Gebutste Bruijn (VVD) herkozen als senaatsvoorzitter

Het leek een gelopen race: vorige week verklaarde BBB – de grootste senaatsfractie (16 zetels) – pal achter Bruijn te staan. Daarmee leek de herverkiezing van de VVD’er bijna een feit: zeker als alle coalitiepartijen hem zouden steunen. Maar dinsdagochtend bleek plotseling dat de vijfkoppige D66-fractie toch liever op de linkse kandidaat Vos wilde stemmen. Dat gebeurde ook, zo meldt D66-fractievoorzitter Paul van Meenen aan De Telegraaf. „Bij gelijke geschiktheid kiezen wij een vrouw, het was ook wel goed geweest als een oppositiepartij eens de voorzitter zou leveren”, zegt Van Meenen.

Op de D66-stem op Vos reageerde met name coalitiepartner VVD ’pislink’, zegt een bron tegen De Telegraaf. „Weer de zoveelste smerige streek”, aldus een andere VVD’er.

Uiteindelijk kreeg Bruijn 44 stemmen, terwijl 26 van de 75 senatoren op PvdA’er Vos stemden. Ook waren er 4 blanco stemmen. Naast VVD en BBB stemden dinsdagmiddag in ieder geval ook de fracties van het CDA, JA21, FvD en SGP vóór Bruijn. De PVV-fractie stemde blanco. Coalitiepartij CU wil niet zeggen of ze op Bruijn of Vos hebben gestemd.

Wangedrag

Door berichten over wangedrag van Bruijn – twee weken geleden – raakte het imago van de VVD’er gebutst. Er was geklaagd over zijn ’autoritaire en onaangename gedrag’. Bruijn erkende dat hij ’te veel’ aan ’micromanagement’ heeft gedaan. Maar van ’woede-uitbarstingen’ – waarover de NOS berichtte – was volgens Bruijn geen sprake. De kwestie zou al ’enige tijd geleden’ zijn afgedaan. Bruijn is sinds 2019 voorzitter van de Eerste Kamer.

Voorafgaand de stemming beloofde Bruijn ’te blijven werken aan een werkcultuur waarin open communicatie de standaard is’. „Sociale veiligheid betekent voor mij niet dat er geen fouten gemaakt mogen worden”, blikte hij terug op zijn handelen. „Het betekent juist dat iedereen zich vrij voelt om ongenoegen te adresseren.”

GL-leider Paul Rosenmöller hield voor de stemming een pleidooi voor een voorzitter van een oppositiepartij: sinds 1997 is de post enkel bekleed door VVD’ers en CDA’ers. Maar dat betoog had geen effect. Voor het twaalfde jaar op rij heeft een VVD’er de voorzittershamer van de senaat in handen.

PvdA’er Vos schreef in haar sollicitatiebrief dat ze vergaderingen op tijd wilde afronden en dat ze zou ingrijpen bij persoonlijke aanvallen tijdens debatten. Ook wilde ze als voorzitter ruimte maken voor een lees- en koffiekamer in de senaat. Daarvoor zou de huidige, volgens Vos ’te grote kamer’ van de voorzitter, moeten wijken. Of Vos zich erbij neerlegt dat zij nu altijd op haar eigen werkkamer debatstukken en boeken moet blijven lezen, is de vraag.