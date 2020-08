Coalitie bereikt akkoord begroting noodpakket coronacrisis

Dat melden premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën) donderdagnacht na bijna 12 uur onderhandelen met de fractieleiders uit de coalitie. „Het coalitieoverleg is zo ver dat wij daarmee niet meer bij elkaar hoeven komen”, zegt premier Rutte na dat overleg. „Het kabinet gaat uiteraard verder. In principe kunnen we donderdag alles afronden.”

Over de inhoud van begroting en steunpakket willen Rutte en Hoekstra nog niks zeggen. Alles is er volgens Rutte op gericht om ’dit land zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen’.

Onderhandeling werkgevers en vakbonden

Ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) onderhandelden woensdag met werkgevers en vakbonden over het steunpakket. Het kabinet stevent af op een versobering van het noodpakket, waarbij minder ondernemers in aanmerking zouden voor looncompensatie. Het pakket zou dan wel tot juli volgend jaar moeten lopen.

Voor de begroting kijken de coalitiepartijen vooral naar de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Door die te schrappen hoopt het kabinet wat geld vrij te spelen binnen de begroting. De vraag is nog wat bedrijven daar terug voor krijgen. De coalitie hoopt daarnaast bijvoorbeeld iets te kunnen doen voor zorgpersoneel dat door de coronacrisis hard heeft moeten werken.