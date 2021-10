Ruimtestation ISS wordt filmset

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sputnik

BAJKONOER - Of het nou Star Wars, Star Trek, Interstellar, Gravity of The Martian is, alle grote films en series over de ruimte hebben één ding gemeen: ze zijn van de eerste tot de laatste scène op aarde opgenomen. Daar komt volgende week verandering in. Dan gaan namelijk een actrice en een producent/cameraman de ruimte in. Ze blijven bijna twee weken in het ruimtestation ISS, om daar een film op te nemen, 400 kilometer boven de aarde. Het is de eerste buitenaards opgenomen film ooit. Voor Rusland, dat de vlucht verkoopt, is de missie een welkome bron van inkomsten.