Nederland zegt Oekraïne 80 miljoen euro aan extra steun toe

D66-minister Ollongren en VVD-minister Schreinemacher hebben maandag een bezoek gebracht aan Oekraïne. Het bezoek was in het diepste geheim voorbereid en stilgehouden vanwege veiligheidsredenen. Eerder bezochten ook Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en premier Mark Rutte het door oorlog zwaar getroffen land.

„Nederland zal Oekraïne blijven steunen, opdat de Russische agressie een halt wordt toegeroepen en vrede terugkeert”, zegt Ollongren vanuit Kiev. Eerder op de dag bezocht het tweetal de voorstad Irpin. Later was er in Kiev een ontmoeting met leden van het Oekraïense kabinet. Bij die gesprekken kondigde Schreinemacher, die in het kabinet coördinerend bewindspersoon is voor de wederopbouw van Oekraïne, een nieuw Nederlands steunpakket aan.

In totaal gaat er ruim 80 miljoen euro extra Nederlands geld naar Oekraïne. Daarvan is 65 miljoen euro bedoeld voor hulp en investeringen, onder meer via Nederlandse bedrijven die bijdragen aan het herstel van bruggen, dijken en ziekenhuizen. Ook gaat er 10 miljoen euro naar projecten om mijnen en andere explosieven op te ruimen. „Pas als explosieven zijn ontmanteld, kunnen mensen veilig terugkeren naar hun huis of hun landbouwgronden en kan het herstelwerk beginnen”, zegt Schreinemacher.

Adopteren

De Oekraïense president Volodomir Zelenski had eerder aan Nederland gevraagd om een stad of regio te adopteren voor wederopbouw. Het kabinet trekt nu alvast 1 miljoen euro uit voor de eerste ontwerpplannen voor wederopbouw van drie gemeenten: Cherson, Odessa en Mykolaiv. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat daarbij helpen.

Ook gaan er enkele miljoenen euro’s naar de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties voor psychosociale steun aan slachtoffers van seksueel geweld.

Minister Ollongren sprak onder anderen met haar Oekraïense collega Oleksij Reznikov. Sinds het begin van de oorlog heeft Nederland voor ruim 210 miljoen euro aan materieel, wapens, munitie en uitrusting aan Oekraïne geleverd. Die leveranties blijven de komende tijd nog doorlopen, zo liet Ollongren weten. Het kabinet had eerder al enkele tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken voor noodhulp.