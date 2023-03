Damhert met pijn in zijn poot naar apotheek in Zandvoort

Een bok stond donderdagmorgen bij de ingang van de apotheek aan het Beatrixplantsoen. Het dier is een bekende verschijning in het dorp, vertelt de Zandvoortse hertenfluisteraar Willem van der Sloot. Het dier, met als bijnaam damhert Blankebil, woont al jaren in vakantiepark Center Parcs. Af en toe waagt hij een uitstapje in het dorp.

Volgens Van der Sloot heeft het dier een tumor aan zijn achterpoot, maar dat wordt in de gaten gehouden door een dierenarts. Zo gek is het dus niet dat het beest op bezoek wilde gaan bij de apotheek in de buurt, misschien heeft dat wel met pijn aan zijn poot te maken, schrijft het Haarlems Dagblad. Voorbijganger Guus van Zijtveld maakte een foto die via de hertenfluisteraar bij de redactie van de regionale krant belandde.