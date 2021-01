Premium Culinair

Thuis bij Rotterdamse topkok Fred Mustert: zo maak je zijn Milanese kipkerrie

Fred Mustert (56) is misschien wel ’s lands meest positief ingestelde topkok. Hem hoor je niet over de horecasluiting klagen. Niet dat hij er blij mee is (wie wel?), maar hij is gewoon het gezeur beu.