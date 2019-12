Discussie op Twitter rond #geenvuurwerkvoormij

„Vervuilend, gevaarlijk, verspilling”, klinkt het op sociale media. Rond 09.00 uur ’s ochtends was #geenvuurwerkvoormij al vier uur trending en dat was vrijdag ook al zo. Ook onder #vuurwerk wordt gediscussieerd.

„Het maatschappelijk draagvlak neemt al jaren af, milieuschade is enorm, gemeenten kunnen vuurwerk eenvoudig reguleren”, stelt ’strategisch omgevingsmanager’ Andre Opdam.

Vuurwerk wordt vooral door linkse stemmers aan milieuvervuiling gekoppeld, maar ook binnen rechtse kringen wordt de hashtag gebruikt. „Als liberaal neem je je verantwoordelijkheid”, stelt Arjen de Heus. „Het enige wat de 31e bij mij knalt zijn de kurken van de champagne”, aldus voormalig VVD-Kamerlid Daniël van der Ree.

Geweld

Ieder jaar is de jaarwisseling ook weer goed voor geweld, tumult en vernielingen. Vandaag stelde minister Grapperhaus dat een totaal vuurwerkverbod opnieuw aan de Kamer wordt voorgelegd als de jaarwisseling opnieuw onrustig verloopt.

Terwijl sommigen de overheid in tijden van stikstofcrises vraagt harder op te treden, spreken velen ook over betutteling. „Zozo, drugsmaffia en andere criminele organisaties hebben vrij spel, maar de minister zet liever in op een moeilijk handhaafbaar algemeen vuurwerkverbod. Populistisch gelul”, aldus iemand.