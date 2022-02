Afgelopen dag bijna 145.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Het is niet duidelijk of het aantal positieve tests woensdag ook hoger uitvalt door het alsnog doorgeven van achterstallige uitslagen. Het cijfer van dinsdag is bijgesteld van 394.759 naar 336.692, dus met ongeveer 58.000 verlaagd. Het cijfer van woensdag, de bijna 145.000 positieve tests ligt ongeveer 58.000 hoger dan het gebruikelijke niveau over de afgelopen periode.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 844.766 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 120.681 gevallen per dag, het hoogste niveau ooit. Dat aantal is wel vertekend door de vele achterstallige meldingen over een periode van drie weken, die dinsdag zijn binnengekomen.

Amsterdam telde in de afgelopen dag 6717 positieve tests, Rotterdam 4727, Utrecht 4527 en Den Haag 4476. Daarna volgt Nijmegen met 2036 bevestigde besmettingen. Schiermonnikoog sluit de rij met zeven nieuwe gevallen.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zeven coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn gestorven. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Breda en de gemeente Dijk en Waard, en om iemand uit Twente van wie de woonplaats niet bekend is. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 51 sterfgevallen, gemiddeld zo’n zeven per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen nu 1531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1325 Covidpatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de voorgaande dag.

Afgelopen 24 uur werden 181 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 18 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 minder dan dinsdag.

Veel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid over het land. Dinsdag zijn vier mensen verplaatst naar een andere regio, zondag en maandag waren het er op beide dagen vijf.