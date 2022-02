Melding van aantal nieuwe coronagevallen klopt niet, zegt RIVM

Het RIVM heeft de cijfers offline gehaald en controleert ze.

Het instituut kampte in de afgelopen weken met een achterstand die steeds groter werd. Op dinsdag werd die achterstand in één klap weggewerkt door ongeveer 300.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren. Om nieuwe achterstanden te voorkomen gaan positieve uitslagen van coronatests voortaan rechtstreeks naar het RIVM. Ze gaan dus niet meer via tussenstappen bij de GGD'en. Bij die nieuwe route is waarschijnlijk iets fout gegaan, waardoor meldingen dubbel binnenkwamen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen nu 1531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1325 Covidpatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de voorgaande dag.

Afgelopen 24 uur werden 181 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 18 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 minder dan dinsdag.

Veel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid over het land. Dinsdag zijn vier mensen verplaatst naar een andere regio, zondag en maandag waren het er op beide dagen vijf.