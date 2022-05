Australië bezorgd om Chinees charmeoffensief in Stille Oceaan

Wong is bezig aan een meerdaags bezoek aan de landen in de Stille Oceaan, in navolging van haar Chinese collega Wang Yi, die ook aan een tournee bezig is. Beijing probeert zijn invloed uit te breiden in de regio en tekende vorige maand tot grote onvrede van Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten een veiligheidsverdrag met de Salomonseilanden.

Australië noemde het waarschijnlijk dat China door dat verdrag een militaire basis gaat openen op de eilandengroep, die ten noordoosten van het land ligt. Mogelijk kunnen er dan voor het eerst Chinese marineschepen aanmeren in dit deel van de Stille Oceaan.

Volgens uitgelekte documenten zou China onder meer uit zijn op een vrijhandelsakkoord met tien eilandstaatjes en voor miljoenen euro’s aan steun aanbieden. Ook zou het land lokale politie kunnen opleiden, meer toegang krijgen tot natuurlijke hulpbronnen en gevoelige zeegebieden in kaart mogen brengen.

„We hebben publiekelijk onze zorgen geuit over deze overeenkomst”, zei Wong in de Fijische hoofdstad Suva. Ze benadrukte dat toenadering tot Beijing gevolgen heeft voor de eilandstaten. „Wij vinden dat het belangrijk is dat de veiligheid van de regio door de regio zelf bepaald wordt.”

De Chinese minister Wang haalde donderdag tijdens een bezoek aan de Salomonseilanden nog uit naar de kritiek op het onlangs gesloten veiligheidspact. Hij stelde dat het verdrag onterecht „besmeurd” en bekritiseerd wordt.