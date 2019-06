YouTube verwijdert Alkmaars streekarchief

Dat fragment was deel van een langere video. „Het wordt door Beeld en Geluid in Hilversum gedeeld, dus het is totaal geen materiaal waarvan we denken dat het haatzaaiend was of oproept tot NSB-sympathieën”, aldus Mark Alphenaar van het archief tegen NH Nieuws.

Volgens de instelling, die de archieven beheert van onder meer Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Schagen en Texel, heeft ze zelf de meeste video’s nog. Maar Alphenaar is woedend. „Zeker omdat nu heel veel scholen en leraren er geen toegang meer toe hebben en ook niet meer kunnen gebruiken in hun lessen, en wij zelf ook niet als we hier klassen ontvangen.”

Enkele dagen geleden maakte YouTube bekend strenger op te gaan treden tegen onder meer haatzaaien. Daarbij noemde het bedrijf als voorbeeld video’s die de Nazi-ideologie verheerlijken.

YouTube was zondag niet bereikbaar voor commentaar.