Dode in Wilhelminakanaal Best is een man, mogelijk misdrijf

De politie ontving woensdag rond 19.00 uur een melding dat er mogelijk een lichaam was gezien in het kanaal. Bij een zoekactie werd de dode man gevonden door hulpdiensten. Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van een misdrijf hoort de recherche getuigen en wordt buurtonderzoek gedaan. Ook kijkt de politie of er (beveiligings-)camera’s in de buurt hangen die bruikbare beelden opleveren.

Forensisch sporenonderzoek gaat op donderdag ook nog verder. De politie roept getuigen op zich te melden.