In 5 stappen klaar voor Rokjesdag

Stap 1: scrubben

Stap ‘s avonds onder de douche, scrub jouw hele lijf met een fijne, voedende bodyscrub (bijvoorbeeld van Sabon, Decubal of The Body Shop) en besteedt extra aandacht aan knieëen, ellebogen en bovenarmen. Kies een scrub op oliebasis, dan is de huid direct heerlijk gehydrateerd en gevoed.

Stap 2: scheren

Pak een scheermesje en haal dat oerwoud van jouw benen af, als het nodig is tenminste. De meeste vrouwen zorgen tegenwoordig het hele jaar door voor gladde benen en zo hoort het eigenlijk ook. Vergeet ook de oksels niet even mee te nemen! Een aanrader is het nieuwe mesje van Gilette & Olaz, je hebt er nl. geen scheergel/schuim meer bij nodig. Wil je een langduriger resultaat, dan is een epileerapparaat een aanrader....maar dat doet wel een beetje pijn.

Stap 3: smeren

Na het douchen is het tijd om jouw hele lijf in te smeren met een voedende bodylotion of bodybutter. Zijn jouw benen of armen echt te wit om te laten zien in een rokje of top met korte mouwtjes, meng dan wat zelfbruiner met bodylotion en breng het zo aan. Het resultaat is een subtiele kleur zonder vlekken of strepen, al moet je het natuurlijk wel goed over de huid verdelen.

Stap 4: Bruisen maar!

Verwen jouw voeten eens goed door ze een half uurtje te laten weken in een voetenbadje met een lekkere bruisbal (een halve is meer dan genoeg). Na het weken ga je aan de slag met speciale voetenscrub (Lush of Hansaplast), spoel goed af en wrijf de voeten in met een verkwikkende voetencreme (Gamila Secret, Hansaplast of The Body Shop). De teennagels moeten natuurlijk eigenlijk een vrolijk kleurtje krijgen, dat pimpt ze direct weer even wat op, maar daarop kom ik binnenkort nog even terug

Stap 5: glans aanbrengen

De volgende ochtend ben je eigenlijk al helemaal klaar om dat zomerjurkje aan te trekken, misschien nog wel met een vestje, maar als je het dan uitdoet dan hoef je in elk geval niet te schrikken. Breng wel nog even een lekkere bodylotion of bodyolie aan voor een extra mooie glans op jouw huid, kies wel een versie die snel intrekt een zgn. droge olie, dat scheelt glibberen!

Bescherming tegen de zon

Vergeet natuurlijk niet om jouw gezicht en decolleté te voorzien van een beschermend product met minstens een SPF30, je zult de eerste niet zijn die op de eerste zonnige dag verbrandt en dat is zonde. Stop voor de zekerheid gewoon altijd een kleine tube of stick in jouw tas, je kunt het dan altijd nog even aanbrengen voordat je richting terras gaat. Geniet van de eerste zonnige dag en vergeet jouw zonnebril niet!

Debbie Zwiers is de oprichtster, eigenaar en hoofdredacteur van Beautyscene.nl. Voor VROUW.nl schrijft zij wekelijks over beauty, make-up en verzorging.

Heb jij een vraag voor Debbie? Mail die dan naar vrouwoproep@telegraaf.nl en wie weet beantwoordt Debbie jouw vraag binnenkort op VROUW.nl.