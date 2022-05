Dode door zandstorm in Irak, duizenden naar ziekenhuis

Vooral mensen die al een longaandoening hebben moesten medische hulp zoeken door de storm die woensdagavond opstak in vrijwel het hele land. Zij worden via moskeeën en sociale media opgeroepen naar een gezondheidscentrum te gaan. In sommige provincies is inwoners geadviseerd binnen te blijven.

Het is volgens lokale media de zevende zandstorm in de afgelopen maand. Irak heeft relatief veel last van klimaatverandering, wat de afgelopen jaren zorgde voor recordtemperaturen en extreem weinig neerslag. Volgens deskundigen kan dat een sociale en economische ramp veroorzaken in het land dat probeert op te krabbelen na jaren van gewapende conflicten.