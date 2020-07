Poetin president voor het leven

Een medewerker van een kieskantoor controleert of ze geen dubbelganger van president Poetin voor zich heeft zitten. Ⓒ Foto EPA

SINT-PETERSBURG - In school nummer 197, gelegen achter metrostation Tsernysjevskaja in Ruslands tweede stad Sint-Petersburg, heerst op deze dag van de Al-Russische Volksstemming een feestelijke sfeer. „Kan ik hier mijn burgerlijke plicht doen?”, vraagt een vrouw van middelbare leeftijd aan een in een smetteloos wit overhemd gestoken politieagent. „Ja, mevrouw! Doorlopen naar rechts!”