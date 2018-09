’De emoties komen vanzelf’

De 29-jarige Karthaus-Spoor: „Nadja is iemand met een enorm interessant karakter. Zij is introvert en laat nooit het achterste van haar tong zien. Ze heeft op haar zestiende leukemie overwonnen en leeft sindsdien op volle toeren. Haar nieuwe vriendje kent ze net een aantal weken wanneer ze hem voorstelt aan haar ouders en vertelt dat ze gaat trouwen. Doet ze dat om te provoceren of volgt ze haar hart?”

„Later in de serie gebeurt er, zonder te veel te verklappen, iets vreselijks, waardoor ze volledig verandert van karakter. Het is een enorme switch, daar bereid je je op voor in je rol. Tien jaar geleden probeerde ik weleens te grijpen naar gebeurtenissen uit het echte leven om emoties op te wekken voor een scène. Inmiddels heb ik, ook op de toneelschool, geleerd, dat als je zo diep mogelijk in je personages zit die emoties vanzelf komen. Ik herken dat Nadja vecht voor haar idealen en overal vol voor gaat, net als ik.”

Dat was ook een van de redenen dat de actrice als zesjarige al een Oscar in haar handen had. Zij speelde mee in de winnende rolprent Antonia. „Ik wilde al toen ik heel klein was jeugdtheater doen en zat bij Rabarber in Den Haag. De man van de eigenaresse had een kindercastingbureau en vroeg soms leerlingen voor audities. Ik wil dingen niet half doen, dat zat er toen al in. Elke keer kwam ik weer een ronde verder en kreeg de rol. Toentertijd had ik geen idee hoe groot de acteurs waren, letterlijk en figuurlijk. Ik weet nog goed dat ik bij een vriendinnetje logeerde en haar vader ’s morgens zei: ’Carolien, jouw film heeft een Oscar gewonnen’. Geen idee wat dat inhield. Later was er een diner met de cast en crew in Amsterdam en mocht ik het beeldje vasthouden: ik wist wel dat het iets heel bijzonders was.”

Karthaus-Spoor stelt dat de tiendelige serie Brussel, vanaf vandaag te zien op KPN presenteert, ’niet te omvatten valt in één speciale beschrijving’. „De stad is de arena. Daar komen veel personages aan bod in verschillende verhaallijnen: een mozaïekvertelling. Over politiek, familie en ook radicalisering. En het laat alle kanten van Brussel zien: de rauwe en de meest prachtige. Je hoeft niet politiek geïnteresseerd te zijn om het leuk te vinden, het gaat vooral ook om de machtsspelletjes. Het is voor een breed publiek interessant.”

„Het komt vaak voor dat je aan het draaien van een nieuwe serie begint en het script niet af is. Bij Brussel was er meteen van a tot z een verhaallijn, zó ongelooflijk fijn.” Leon de Winter tekende voor het verhaal. „Het script las als een boek, Leon schrijft visueel. Hij was ook veel op de set. Vaak ziet een schrijver het eindresultaat pas terug op de première, maar Leon is er continu creatief nauw bij betrokken geweest.”

Met ’een van haar lievelingsregisseurs’ Arno Dierickx had zij al eerder samengewerkt. „Ik was zo blij dat ik weer met Arno op de set mocht staan, hij is heel prettig om mee te werken en probeert het onderste uit de kan te halen. Brussel is cinematografisch en verhaaltechnisch een uniek project, ik ben benieuwd wat het publiek ervan gaat vinden. Te gek dat KPN Leon en Arno creatieve vrijheid heeft gegeven, anders zou zoiets nooit gemaakt worden.”

Op de tweede draaidag werd Brussel vorig jaar getroffen door aanslagen. „Ik heb de stad niet kunnen zien zoals deze misschien was, op elke hoek stonden militairen en tanks.” De actrice probeerde zichzelf zo min mogelijk te laten leiden door angst, vertelde zij destijds. De schrik sloeg later toe. „Tijdens een vrije middag liep ik door een passage in de stad en begon een toerist keihard te schreeuwen. Toen had ik wel mijn hart in mijn keel, voor het eerst.”

In zowel Brussel als Zwarte tulp heeft Karthaus-Spoor een zwangere vrouw neergezet. Nu is zij zelf in verwachting van haar eerste kind. „Spannend dat ik het echt mee ga maken. Ik vraag mij af of ik in de toekomst zulke rollen anders ga spelen, dan inmiddels als ’ervaringsdeskundige’. Dat maakt het vak ook interessant, dat je vaak gebeurtenissen speelt die je zelf niet hebt meegemaakt. Huwelijken, bevallingen, ik heb alles al achter de rug”, zegt ze lachend.