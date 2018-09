Indonesische Gado Gado

Ingrediënten: Voor de saus: scheutje plantaardige olie ~ 2 teentjes knoflook, gehakt ~ 3 sjalotjes, gehakt ~ 1 verse rode chilipeper, gehakt ~ 200 g ongezouten pinda’s ~ 400 ml water ~ 50 g bruine suiker ~ 150 ml kokosmelk ~ 3 limoenblaadjes ~1 tl tamarindepasta ~ 2 el sojasaus ~

Voor de groentesalade: scheutje plantaardige olie ~ 200 g tofoe, in blokjes ~ handje sperziebonen ~ 2 wortelen, geschild en in plakjes ~ handvol gewassen taugé ~ Voor de garnering: 4 sjalotjes, in plakjes ~ 1 el plantaardige olie ~ ½ komkommer, geschaafd

1. Bak voor de garnering de sjalotjes licht in de plantaardige olie tot ze bruin en knapperig zijn. Zet ze daarna apart.

2. Verhit voor de saus de olie in de wok, voeg de knoflook, sjalotjes, chilipeper en pinda’s toe en bak alles een paar minuten.

3. Draai het hete mengsel snel door de keukenmachine, doe het terug in de pan, voeg de rest van de ingrediënten voor de saus toe en laat nog 5 minuten sudderen.

4. Verhit voor de groentesalade een beetje olie in een pan en bak de tofoe knapperig.

5. Doe de sperziebonen 2 à 3 minuten in kokend water en laat ze uitlekken.

6. Doe de tofoe, bonen, wortels en taugé in een kom en roer de saus erdoor.

7. Serveer met de geschaafde komkommer en gebakken sjalotjes erbovenop.

BEREIDING 30 minuten

Reis om de wereld in 80 gerechten

Alle recepten komen uit Reis om de wereld in 80 gerechten. Het voorwoord is van Jamie Oliver en het bevat recepten van diverse topkoks (€ 24,95 Uitgeverij Becht, ISBN 978 90 230 215 5231 6)