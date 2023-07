Feest in Paleis Huis ten Bosch: koning filmt stralende Alexia die vlag hijst na behalen diploma

Ⓒ @koninklijkhuis/ANP

DEN HAAG - Het is feest in Paleis Huis ten Bosch! Afgelopen donderdag haalde prinses Alexia haar Internationaal Baccalaureaat behaald aan het United World College of the Atlantic. Het koninklijk huis deelt maandag op Instagram een video, gefilmd door de koning, van de prinses die de vlag met haar schooltas hijst.