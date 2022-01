Uitvaartstoet 14-jarige Esmee: ’Lijkt wel een staatsbegrafenis’

De uitvaartstoet voor de door een misdrijf omgekomen 14-jarige trekt zaterdagochtend van manage Elza Hoeve waar Esmee bijna dagelijks kwam naar de begraafplaats Rhijnhof. De optocht trekt eerst langs de Vlietweg, een schilderachtige kronkelstraat langs de rand van de stad, waar het lijkt alsof je in een boerendorp bent. Omstanders zijn stil, alleen het klepperen van hoeven klinkt. Ook het paard dat Esmee zelf verzorgde en het paard van haar moeder lopen mee terwijl de honderden toeschouwers langs de kant een traantje wegpinken. Voorzichtig leggen ze hun bloemen in de achterbak van de pickup van de manegehouder. Het zijn er zoveel dat de bak uitpuilt. Ook de volgauto’s zijn behangen met witte bloemen, alsof het om een bruiloft gaat.

’Niet te begrijpen’

„Voor die kinderen is het niet te begrijpen wat er is gebeurt”, zegt Janneke. Zij woont in de buurt van de plek waar op oudejaarsdag het lichaam naast een boom werd gevonden in het parkje. „Het lijkt door al die paarden iets moois, maar het is natuurlijk iets afschuwelijks.”

Sommige ruiters in de optocht dragen een jasje van Tabula Rasa Horsetraining. „Onbeschreven blad”, vertaalt een vader voor zijn dochter vraagt wat dat betekent. „Dat betekent dat iemand nog alles kan worden wat-ie wil.” Esmee had als droom om bij de bereden politie te werken, zei een politiewoordvoerder eerder. Daarom is de politie sterk vertegenwoordigd bij de optocht „Het is mooi, los van de trieste gebeurtenissen uiteraard, dat dit mogelijk is”, zei de woordvoerder.

Verdachte

Voor de dood van Esmee is een 32-jarige verdachte aangehouden, volgens de politie een bekende van het jonge slachtoffer. De hechtenis van de Leidse sportleraar werd maandag met twee weken verlengd nadat hij was voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, en ontucht.

„Niet te geloven dat we hier staan voor een moordslachtoffertje”, zeggen de wielrenners Bram en Frido. Ze kennen Esmee niet maar zijn toevallig de stoet tegengekomen en hebben de fietsen in de berm gegooid. „Ouders denken altijd: de kans dat mij dit overkomt is een op een miljoen. En dan gebeurt het toch.”