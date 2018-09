Echte krokante kip

Nodig:

8 stukken goeie kip

200 gr bloem

1 theel gemalen witte peper

1 theel cayennepeper

2 theel paprikapoeder, mild

2 theel gemalen piment

2 theel tijm

½ theel zout

2 eieren, losgeklopt

2 dl melk

Een vergissing bij de Japanse saté van gisteren. Dat moet ik even goed maken. Ik liet jullie de marinade voor de kip bij de satésaus doen, zonder erbij te zeggen dat je die saus dan wel nog even goed moet doorkoken. Het stond er wel maar de volgorde van de zin zou tot misverstanden kunnen leiden. Altijd alles na contact met rauwe kip schoonmaken en/of koken

Knip een hele kip in 8 stukken, of vraag de poelier/slager dat te doen, of koop 8 kippendijen aan het bot. Leg de kip twee uur in een kommetje met half melk en half water. Laat uitlekken en dep met keukenpapier droog. Meng nu de bloem met de kruiden en specerijen en het zout. Haal de kipstukken door de bloem. Laat tien minuten liggen. Klop de eieren los, haal de kip door de eierstruif en weer door de bloem. Laat weer, liefst los van elkaar liggen. Zet de oven aan op 180 °C en zet de frituur op 220 °C . Bak de kip steeds met twee maximaal drie tegelijk in de frituur, laat uitlekken even en leg dan op een rooster in het midden van de oven. Na zo’n twintig minuten is de kip echt door en door gaar, knapperig en heerlijk. Nooit meer kant en klare nuggets, zo lekker is dit.

