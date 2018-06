Spinazie/Brandnetelsoep met kabeljauw

Nodig:

300 gram kabeljauwfilet

1 kg spinazie of brandneteltoppen

1 sjalot gesnipperd

1 aardappel in blokjes

500 ml kruidenbouillon

6 takjes dille

sap van 1 citroen

zout en peper

Kabeljauw, Noorse, kan nog net en dan moeten we die tot oktober maar weer met rust laten. Spinazie kan net aan, uit de kas natuurlijk want laat je niets wijsmaken, er zijn nog geen aardbeien, nog geen asperges en nog geen andere groentes van het land, wat die grote kruidenier ook voor onzin in de reclame laat zien. Uit de kas is niet erg trouwens, er komt prima groente uit de kas. Maar het heeft een prijs, en dat moet je gewoon weten. Klaar. Oh als je echt wilt vervang je de spinazie in dit recept voor vers geplukte brandneteltoppen. Een gezondheidskuur en erg lekker.

Fruit in een hoge pan de sjalot met de aardappelblokjes in een scheutje olijfolie en voeg de spinazie toe… of je brandneteltoppen natuurlijk. Laat de groente slinken en voeg dan de kruidenbouillon toe. Bak in een koekenpan de kabeljauw in 8 minuten om en om, net gaar.

Voeg de dille toe aan de spinazie/brandnetels en pureer met de staafmixer tot een gladde soep. Voeg citroensap toe en breng met zout en peper op smaak. Schep de soep in grote borden. Verdeel de vis over ieder bord. Doe een klein scheutje room in de soep of een oog lekkere olijfolie.

