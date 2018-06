Vier het leven met kersen clafoutis

Nodig:

500 gr. kersen uit glas, uitgelekt

4 eetl. kirsch

Voor het beslag

125 gr. bloem

75 gr. basterdsuiker

3 gr. zout

250 ml. melk

4 eieren

Vlug, je kan het maar nooit weten, een echte heuse voorjaarsdag. Het zou zomaar de laatste kunnen zijn. Wat ik je nou echt, echt, echt kan aanraden is een rit door de Betuwe te maken. Juist vandaag. Nu bloeien de kersen en pruimen nog en de appels net. Mooier kan niet. En als je daar zo rijdt of wandelt dan krijg je toch trek in kersen.

Verwarm de oven op 175 °C. Laat de kersen uitlekken en voeg de kirsch toe. Laat zo even staan. Klop de eieren in een kom met de suiker schuimig. Voeg melk, zout en de bloem toe. Klop dit verder tot een beslag. Vul de quichevorm met een 1-2 cm beslag. Zet hem in de oven en laat het stollen (ongeveer 4 minuten). Verdeel de kersen over de gestolde bodem en voeg de rest van het beslag toe. Bak de clafoutis in 45 minuten af. Serveer lauw met wat poedersuiker. Om zo helemaal verschrikkelijk heerlijk van te genieten. Om het leven te vieren. Samen, in de eerste warme avond. Bubbeltje erbij?

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten