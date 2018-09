Groene kool met makreel

Nodig:

1 citroen blad

1 plakje laos circa 2 cm

1 stengel citroengras, fijngesneden

3 teentjes knoflook, gesneden

3 sjalotjes, in plakjes

3 stuks rode pepers, lombok gesneden

5 stukjes Spaanse rode pepers,cabe rawit gesneden

80 gram gerookte makreel, in stukjes gesneden

2 el bak olie

Nog een receptje van de vele lekkere kleine hapjes die je op Indomania, aanstaande zaterdag Sieraad, Amsterdam, kan proeven.Dit komt van Indonesisch restaurant Dewi Siri uit Rotterdam. De truc, een zuivere Indische smaak, met Hollandse kool en vis. De groene kool wassen en witte stronkjes verwijderen. De bladeren in kokend gezouten water blancheren en vervolgens in ijswater dompelen. Laat de blaadjes uitlekken en snijd ze vervolgens in dunne reepjes.

Fruit in een wok knoflook en sjalotjes tot deze glazig worden. Voeg chilipepers, citroengras, citroenblaadjes, laos aan toe en roerbak dat alle geurstoffen vrij komen. Vervolgens voeg de groene kool aan toe en roerbak het geheel. Voeg er nu de stukjes makreel aan toe en bak alles tot de kool bijtgaar is. Indien het gerecht te droog dreigt te worden wat water bijvoegen. En prachtig bijgerecht!

