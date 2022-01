Gemeente Groningen debatteert over gaswinning: ’Groningen zegt nee!’

GL is boos. „Er is kennelijk niets gedaan aan de contracten met Duitsland”, aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Het bleek afgelopen week dat er Gronings gas naar Duitsland moet, als gevolg van staande afspraken met onze oosterburen. „We zijn er helemaal klaar mee.” Desnoods stapt de regio naar de rechter, wat Wijnja betreft. „Groningen zegt ’Nee!’.

De SP meent dat regionale bestuurders te veel meebogen met Den Haag. „Terwijl bestuursakkoorden er zo uit zien dat het erop lijkt dat bestuurders in het pak genaaid zijn. Het is allemaal gebeurd, het stapelt zich maar op. Hou toch es op met die naïviteit!”, meent fractievoorzitter Jimmy Dijk, fel criticaster van het gasbeleid. „Economische belangen waren telkens de hoofdmoot. Groningers hebben recht op een betrouwbare overheid. We moeten de beuk erin gooien.”

De PvdA wil dat het stoppen van gaswinning wettelijk vastgelegd wordt. „Het Rijk moet zich niet onttrekken aan de verantwoordelijk voor Groningen”, aldus fractievoorzitter Julian Bushoff.

De Stadspartij kan er niet bij. 2022 zou het laatste reguliere gasjaar worden. Alleen bij een koude winter zou de gaskraan verder open gaan. „Een man een man, een woord een woord?”, vraagt fractievoorzitter Amrut Sijbolts zich af. „Dit afscheidscadeautje van minister Blok is een dolkstoot in de rug van Groningers. We worden in ons gezicht gespuugd, zijn machteloos en hulpeloos... Dit zet ons in het hemd.” De Partij voor de Dieren spreekt van ’een rampsituatie’. „Met vele zware bevingen”, meent raadslid Terence van Zoelen. „Desnoods roepen we de noodsituatie uit.”

Het stadse CDA vindt ook dat de gaswinning naar nul moet. „Dan is het op zijn zachts gezegd ongelukkig, dat in een zachte winter de productie omhoog moet”, aldus fractievoorzitter René Bolle.