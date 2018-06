Dubbel gegaarde wijting

Nodig:

800 gr wijtingfilet

50 gr bacon

1 ui

1 teentje knoflook

½ groene paprika

2 dl tomatensap

1 eetlepel citroensap

½ eetlepel worcestershiresaus

1 mespunt suiker

zout en peper

3 eetlepels bloem

5 eetlepels olie

10 druppels liefst groene tabasco

Volgens de viskalenders is het vanaf eind mei verantwoord om vrijwel alle vis te eten. Ook wijting. En nee, dat is niet voor de kat, dat is voor de mens. Dat het ooit voor de kat was, kwam alleen omdat er zoveel van was. Maar ook toen was het een lekkere vis. Prachtig recept, een soort dubbelgaring. Met een smaak waar je je vingers bij aflikt. Spoel de visfilets af, dep ze droog met keukenpapier en snijd ze in stukjes van 3 bij 5 centimeter. Strooi wat zout en peper over de stukjes vis. Snijd de bacon heel fijn. Maak de ui schoon en snipper deze. Pel het knoflookteentje en pers het uit.

Verhit in een pan de boter en bak hierin de bacon uit. Voeg dan de ui en knoflook toe en fruit deze even mee. Doe de paprika, het tomatensap, de worcestersaus, citroensap en de suiker er bij. Breng dit aan de kook en laat eventjes zachtjes doorkoken. Haal de pan van de hittebron. Laat even afkoelen tot het gewoon warm is en leg de stukjes vis in de saus. 30 minuten.

Haal de vis uit de marinadesaus en laat de vis even drogen op keukenpapier. Haal de stukjes vis door de bloem. Verhit in een pan de olie en bak hierin de vis mooi bruin. Kook de saus nog even door, en voeg daar nog een paar druppels tabasco aan toe. Overgiet de vis met de saus. Oef, ik zeg patatje er naast en radijs.

