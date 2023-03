Oud fragment van ’geheime minnares’ Poetin opgedoken: ’Hij is de ideale man’

Dat meldt DailyMail, die de video in handen heeft. Kabaeva en Poetin zouden sinds 2008 een relatie hebben. Sinds die tijd geldt de voormalige olympisch kampioen turnen als de ’geheime first lady’ van Rusland. Samen zouden ze twee tweelingen hebben gekregen: twee dochters en twee zoontjes. „Terwijl Poetin zijn aanval op Oekraïne uitvoert, onschuldige burgers aanvalt en een vluchtelingencrisis veroorzaakt, zit zijn familie ergens in Zwitserland opgesloten in een zeer privé en zeer veilig chalet”, meldde een bron in maart 2022 aan Page Six.

In februari onthulde de Russische onafhankelijke onderzoekswebsite Proekt dat Poetin nu met Kabaeva op zijn landgoed bij het Valdai-meer woont, zo’n 400 kilometer ten noordwesten van Moskou. Volgens de onderzoeksjournalisten van Proekt zou hij daar sinds kort het gezelschap hebben gekregen van Kabaeva. Nadat Poetin zijn minnares eerder via enkele slinkse constructies vier luxeappartementen en een penthouse in de omgeving van Sochi cadeau had gedaan, liet hij enkele jaren geleden speciaal voor haar ook nog een stulpje bouwen op zijn landgoed. Zo bevestigen bronnen aan Proekt.

Over de vermeende affaire is weinig bekend en het tweetal heeft het nooit bevestigd. Maar volgens DailyMail heeft Kabaeva zich in 2008 wél uitgesproken over haar relatie in een interview met Russische schoolkinderen.

„Heb je je ideale man al ontmoet?” vroeg een jonge jongen haar. Kabaeva pauzeerde een paar seconden en zegt vervolgens: „Ja ik heb hem ontmoet.” Ze giechelt en zegt daarna dat ze „heel blij is.” Wie is het vriendje? Vragen de kinderen zich daarna af. „Een hele goede man, een geweldige man. Ik hou heel veel van hem”, aldus Kabaeva.

De voormalig olympisch kampioene turnen heeft een enorme prijzenkast, met twee olympische medailles, veertien keer winst op het WK en eenentwintig keer op het EK, maar werd ook betrapt op het gebruik van doping, net zoals zoveel andere Russische topsporters. Kabaeva werd in augustus 2022 op de Amerikaanse sanctielijst gezet vanwege de oorlog in Oekraïne.

Poetins ex-vrouw Liudmila Ocheretnaja, van wie hij in 2014 scheidde, en zijn twee volwassen dochters Maria Vorontsova en Katerina Tikhonova waren al eerder op de sanctielijst gezet. „Wij geloven dat een groot deel van Poetins bezittingen verborgen is bij zijn familieleden, daarom hebben we hen in het vizier”, verklaarde een hoge Amerikaanse functionaris destijds.