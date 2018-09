Coca, de Spaanse pizza    

Nodig:

Voor het deeg:

1 zakje gedroogd gist

3 ½ dl warm water

500 gr tarwemeel

1 theel zout

Voor het beleg

1 teen knoflook, fijn gehakt

6 ansjovisfilets

4 eetl olijfolie

4 struikjes lof, in dunne reepjes gesneden. Roodlof is nog mooier ook

4 eieren, gekookt

José Pizarro is in mijn ogen een grootheid. Een beroemde Spanjaard in Londen. Hij schreef ‘Pizarro, de authentieke Spaanse seizoenskeuken’, kwam uit bij Fontaine Uitgevers. Het is nog geen zomer dus er is nog witlof, ach, wat zeg ik, er is tegenwoordig altijd witlof. We maken coca, die Spaanse variant van de pizza. Los de gist op in het warme water. Doe meel en zout in een ruime kom. Giet er het warme gistwater bij. Roer tot een zacht deeg ontstaat. Stort op een flink bestoven grote houten plank en kneed vier minuten. Niet taai laten worden. Vet een kom in met olijfolie en laat het deeg 1 uur warm staan. Zet de oven op 230° C. Knip van bakpapier vierkanten van 40 bij 40 cm. Verdeel het deeg in vier porties en rol iedere portie dun uit over het bakpapier. Bak ze allemaal tien minuten in de oven.

Wrijf knoflook en ansjovis tot een puree en roer er olijfolie door. Schep de reepjes lof door het ansjovis mengsel. Strooi de lof over de cocas en zet die weer 6 minuten in de oven. Strooi er dan grof gehakt gekookt ei over. Het lijkt wel vakantie! Zomer! Heerlijk!

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten