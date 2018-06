Tomaat om de zomer mee te beginnen    

Nodig

4 rijpe stevige vleestomaten

1 bos basilicum

100 gr broodkruim

100 gr bloem

3 eieren, los geslagen

500 gr mozzarella

olijfolie en zout en peper

Na de zonnewende ga je weer anders eten. Gek hè, toch is het zo. De zachte lentesmaken maken langzaam plaats voor serieuze grote smaken. Kruidiger bijvoorbeeld. Het salieblad om maar wat te noemen, wordt opeens donkerder en zilvergrijs, de tijm gaat steviger smaken, de rozemarijn wordt houteriger en krijgt meer etherische oliën. De tomaten komen langzaam aan binnen, rood vol, sappig en kruidig. Dit is een bijgerecht, de smaken ken je, dat is beproefd, maar op deze manier heb je tomaat vast nog nooit gegeten. Het is geweldig.

Snij de basilicum ragdun en dan nog een keer, zo fijn mogelijk en meng het dan door de broodkruimels. Doe er nog wat zout en peper door. Snij de tomaten in stevige plakken, één centimeter minstens. Zet nu achter elkaar een bord met uierstruif, een bord met bloem en een bord met broodkruimels. Haal de tomaat eerst door de bloem, dan door het ei en dan door de paneer. Bak de plakken tomaat wat olijfolie mooi bruin. Leg de plakken om en om met plakken mozzarella op een schaal. Strooi er nog flink vers gescheurde blaadjes basilicum overheen. Helemaal lekker, dan doe je er nog een handvol doorgesneden echte honingtomaatjes bij. Of je maakt een salsa van tomaten, je zult zien dat tomaat heel veel verschillende smaken kent en je die allemaal bij elkaar kunt eten.

