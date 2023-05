Café-eigenaar slachtoffer Verdriet om fatale steekpartij Den Haag: ’Rust zacht, lieve Oscar’

Door Lieke Jongbloed

Ⓒ VR Press

Den Haag - Het Haagse café Thorbecke is in rouw gedompeld nu is gebleken dat eigenaar Oscar het slachtoffer was van de fatale steekpartij aan de vlakbij gelegen Rossinilaan. De 54-jarige Hagenaar kwam daar in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven toen hij werd neergestoken voor de deur van een appartement. Zaterdag maakte de politie bekend een 49-jarige vrouw aan te hebben gehouden.