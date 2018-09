Hollands next rolmodel

Naam: Saskia Paulissen

Leeftijd: 47

Beroep: zakelijk flirtcoach, presentatrice, actrice

Relatie: verliefd

Kinderen: Koen (13) en Kiki (10)

Typisch vrouwelijk eigenschap: schuldig voelen

Wat moet een vrouw ooit in haar leven doen: een keuze maken die vooral goed voor haarzelf is.

Zichtbaarheid was het sleutelwoord. Vrouwelijke toppers mogen zich meer laten zien in de media. Tijdens praatprogramma’s schuiven voornamelijk mannen aan tafel. Willen ze dan geen vrouwen? Jawel maar volgens redacties zijn ze lastiger te vinden dan mannen. Hoe kan dat?

Valse bescheidenheid

Naar verluidt stellen vrouwen andere prioriteiten en zijn ze eerder geneigd om zakelijke belangen vóór een optreden in de media te laten gaan. Daarnaast hebben vrouwen van nature minder de neiging om hun prestaties en expertise te etaleren. Ze gaan ervan uit dat als ze hard werken dit vanzelf wordt opgemerkt. Mannen praten in de regel veel makkelijker over hun successen en deskundigheid. Valse bescheidenheid versus haantjesgedrag? Ik weet het niet.

Sekse

Natuurlijk speelt sekse op de achtergrond altijd een rol. Het maakt nou eenmaal verschil of je aangedreven wordt door een mannelijk of een vrouwelijk brein maar zou je persoonlijke drijfveer niet een belangrijkere rol spelen? Vooral als het om rolmodelschap gaat? En ja, zichtbaarheid in de media is belangrijk maar sorteer je niet het grootste effect in je directe omgeving?

Rolmodel

Een rolmodel wordt je namelijk niet, dat ben je. De hele dag door kijken mensen naar je. Op je werk, thuis, op bijeenkomsten. Als jij als (top)vrouw volledig achter de keuzes staat in je leven en gaat voor je droom, dan is dat terug te zien in alles wat je doet en daarmee ben je naar mijn mening elke dag, op elke plek een inspirerend zichtbaar rolmodel, niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen.

