Ex-VMBO-baas Postema verdiende 182.000 euro

Postema stapte op 26 november vorig jaar op om het examendebacle bij VMBO Maastricht. De eindexamens van 353 leerlingen werden daar ongeldig verklaard nadat was gebleken dat er van alles mankeerde aan de schoolexamens, die een leerling moet hebben afgerond om aan het centraal examen te mogen deelnemen.

Het salaris van Postema blijkt uit de jaarverantwoording van LVO, de koepel waaronder ook VMBO Maastricht valt, over 2018. In 2017 verdiende Postema iets minder, ruim 180.000 euro. Dat was toen net onder de bovengrens van de Wet normering topinkomens, in de volksmond de balkenendenorm genoemd. Die bedroeg toen 181.000 euro. De balkenendenorm werd in 2018 verhoogd naar 189.000 euro. Postema kreeg vorig jaar een iets hogere toelage die werd mogelijk gemaakt door deze verhoging van het maximum. Dit jaar is de norm weer iets hoger: 194.000 euro.

Postema bleef bestuursvoorzitter tot 1 maart dit jaar in verband met de opzegtermijn voor bestuurders. Behalve bestuursvoorzitter van LVO was Postema ook lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, tot juli 2018 fractievoorzitter. Direct na het losbarsten van het examendrama bij VMBO Maastricht in juni zag Postema’s collega-bestuurder Marianne van Wegberg zich gedwongen om op te stappen. Zij verdiende op dat moment ruim 74.000 euro op jaarbasis.

Nog tijdens de commotie rond het examendebacle verlengde de raad van toezicht Postema’s contract als voorzitter van het college van bestuur met nog eens twee jaar. Volgens de raad van toezicht gebeurde dat in het belang van de continuïteit. Maar niet veel later zag Postema zich alsnog gedwongen het veld te ruimen. Ook voorzitter Jan Schrijen van de raad van toezicht stapte toen per direct op. In juli was interim-bestuurder Jan Rijkers aangetrokken om VMBO Maastricht uit het slop te trekken. Hij kreeg daarvoor de laatste zes maanden van 2018 ruim 100.000 euro.

LVO telt 23 scholen op dertig locaties, met meer dan 2600 medewerkers en 26.000 leerlingen verspreid over heel Limburg.