Vrije ochtend

Naam: Nicole Orriëns

Leeftijd: 44

Website: http://www.huisvlijt.com

Beroep: Professioneel blogger

Relatie: Getrouwd

Kinderen: 5 kinderen van 10, 12, 14, 17 en 18

Favoriete website: knmi.nl om te kijken wat de kinderen (en ik) aan moeten!

Wat vind je een typisch vrouwelijke eigenschap? Twijfelen aan jezelf

Wat moet een vrouw echt ooit in haar leven doen? Zichzelf tegen komen

Elke donderdagmorgen kun je me daar vinden voor een ontbijtje van 1 euro. Het croissantje, en dubieuze afbakbroodje met rubberen ei doe ik in een papieren zakje en neem ik mee naar huis voor de kinderen. Maar de koffie, die is voor mij.

Vaak kom ik iets te vroeg bij de Hema aan. En het personeel doet de winkel meestal iets te laat open. Daardoor staat er meestal al een groepje mensen met groeiende ergernis en ongeduld te wachten. Aangezien ik deze Hema al zo'n vijf jaar bezoek, begin ik hun gezichten te herkennen.

Er is een vlotte oudere man, die altijd lichtvoetig de trap op rent. Er is een oudere dame, en er is een zwaarlijvige meneer op een scootmobiel. Maar zo gauw de deuren van het filiaal open gaan, komt hij daar opmerkelijk vlot van af, en snelt naar de lift. Ondertussen zigzag ik zo snel mogelijk langs de lippenstiften, oogschaduw en gezichtscreme naar de trap. Want van ons groepje wil iedereen als eerste boven zijn.

Ik persoonlijk wil dat niet laten merken. Dus probeer ik snel doch nonchalant te lopen, en er uit te zien alsof ik alle tijd van de wereld heb. De vlotte oudere meneer is me meestal voor, maar als ik het maar win van de meneer van de scootmobiel ben ik tevreden!

En als ik dan na de koffie weer 9 kilometer naar huis fiets, dan kan ik het leven én mijn bitch van een baas weer aan

Nicole Orriëns (44) is professioneel blogster; zo schrijft ze op Berichten van het Moederfront columns over het moederschap. Genoeg inspiratie: zelf heeft ze vijf kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Lees deze week over al haar moederlijke avonturen!