Verdachte duinmoord Jent S. blijkt ook verdachte in twee andere geweldszaken

In oktober bekende S. dat hij op 17 april vorig jaar Langenberg met veel geweld bij een homo-ontmoetingsplaats in de Egmondse duinen heeft gedood.

S., die al een strafblad heeft, werd een paar dagen nadat het ontzielde lichaam van Langenberg naakt in de duinen was gevonden, in Egmond aangehouden. Uit het onderzoek is gebleken dat S. seks had met het slachtoffer voordat hij met eem hard voorwerp werd bewerkt en mogelijk door verwurging is gestikt.

Al eerder maakte het Openbaar Ministerie bekend dat S. voor een tweede seksdelict met geweld wordt vervolgd. Dat gaat om een zaak die speelde in Alkmaar in februari vorig jaar. Daar komt nu een derde zaak bij uit 2020, hierbij zou S. iemand hebben mishandeld in Noord-Scharwoude.

Seksualiteit

Jent S. was maandag niet bij de zitting, nabestaanden waren wel aanwezig. Hij wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum omdat hij – aldus het OM eerder – „geen openheid geeft over zijn seksualiteit.” Met name op het punt van zijn seksualiteit in combinatie met zijn agressieprobleem hoopt het OM meer duidelijkheid te krijgen van de psychiaters van het Pieter Baan Centrum.

Wat betreft het doden van Peter Langenberg vervolgt justitie hem niet langer voor moord maar voor doodslag, wat er op wijst dat S. in een opwelling heeft gehandeld.