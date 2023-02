Onrustige nacht in Brabant en Limburg: meerdere steekpartijen en glas in gezicht

In het Brabantse Uden raakte een vrouw op de Markt gewond nadat zij waarschijnlijk met een kapot glas in haar gezicht werd geraakt. Dat gebeurde even voor middernacht. De politie kon meteen een verdachte aanhouden, die is overgebracht naar het politiebureau. De vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en in een café wordt onderzoek gedaan.

Rond 02.15 uur vond aan de Wilhelminastraat in Sittard een steekpartij plaats nadat twee mannen ruzie met elkaar hadden gekregen. Een van de twee raakte gewond aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. De man die stak, is gearresteerd.

In Maastricht zijn twee mensen gewond geraakt op of in de buurt van de Markt. De politie doet onderzoek en via Burgernet is het signalement van een man verspreid vanwege een „strafbaar feit.”